Técnico do Liverpool, Klopp reclama de organização do Mundial de Clubes

Jürgen Klopp não parece satisfeito com a organização do Mundial de Clubes. O alemão, técnico do campeão europeu Liverpool, reclamou principalmente de dois aspectos: o fato de todos os jogos serem realizados no mesmo estádio, o que pode prejudicar o gramado, e o calendário do torneio.

“Acho que está chovendo lá. Isso não ajuda o único gramado que todos nós vamos jogar. Organização sensacional, todos os jogos em um gramado. Vamos ver como esse único gramado vai estar”, comentou Klopp.

O Liverpool iria jogar inicialmente no Education City Stadium, mas como a arena não ficou pronta a tempo, a equipe entrará em campo para enfrentar o Monterrey na semifinal no Internacional Khalifa, em uma mudança de última hora - o mesmo estádio recebeu todos os jogos até agora, receberá a outra semifinal (Flamengo x Al-Hilal) e as disputas de terceiro lugar e da final.

O treinador também não gostou do calendário que obrigará o Liverpool a usar o time sub-23 em um jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Aston Villa, assim como forçou a partida contra o West Ham pelo Campeonato Inglês a ter sua data mudada .

“Se nós não fossemos para o Catar nós jogaríamos no meio de semana contra o Aston Villa e depois contra o West Ham, certo? A única diferença é que voamos sete horas e é mais quente. Nosso elenco não está ficando maior. Claro que isso não é bom. Mas seria o mesmo problema se fossemos jogar contra o Villa e jogasse as quartas de final da Copa da Liga”, opinou.

O jogo entre Liverpool e Monterrey será na próxima quarta-feira, às 14h 30 (horário de Brasília). Um dia antes, Flamengo e Al-Hilal definem o primeiro finalista do Mundial de Clubes da Fifa.