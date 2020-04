Técnico do West Ham liga para torcedora idosa que se recuperou da Covid-19

David Moyes, técnico do West Ham, fez uma surpresa para Iris Burroughs, torcedora do clube de 86 anos que se recuperou após contrair covid-19: ligou para ela para saber como estava e parabenizá-la por ter vencido a doença, como um gesto de carinho para alguém que ama o clube.

"O técnico foi muito legal comigo e me telefonou porque ele sabia que eu tive o vírus e queria saber como eu estava. Ele estava perguntando sobre mim e como eu estava, mas do que qualquer coisa, e como eu estava lidando com isso. Ele disse que eu devo ser forte para superar a doença" afirmou Iris ao site do West Ham.

Na ligação, Moyes ainda fez um convite. "Ele também disse: 'Eu tenho uma surpresa para você'. Quando os jogos voltarem ao normal novamente, eu vou ser levada a uma partida e depois levada em casa de volta. Eu fiquei impressionada, para ser sincera, eu não sabia nem o que dizer! Será muito empolgante. Foi um gesto maravilhoso e significa muito que todo mundo esteja pensando em mim. Significa muito o que a Fundação e o clube fizeram por mim", contou a idosa, agradecida.

Moyes também falou sobre a ligação. "Iris foi ótima, cheia de vida. Ela falou sobre o apoio que ela tem recebido do clube, ligando para ela, mandando cartas para mantê-la atualizada. Ela diz que está se sentindo bem agora, o que é maravilhoso porque, do que sabemos, este vírus terrível pode ser para os idosos", comentou o técnico.

"É muito importante que nestes tempos vulneráveis para tantas pessoas, clubes como o nosso façam seu papel. O futebol está sob um holofote e clubes como o nosso têm uma grande responsabilidade na comunidade. Eles fizeram muitas coisas boas nos bastidores. Muitas pessoas ajudaram projetos locais", continuou o treinador.

"Se você não pode sair de casa, é importante que alguém se comunique com você. Apenas 10 minutos no telefone podem ajudar a mudar como você se sente. Iris disse que ela adoraria vir e conhecer os jogadores e eu e nós iremos trazê-la antes de um jogo, seja quando for", finalizou Moyes.

Não foi o único gesto do treinador do West Ham durante a pandemia: ele também se voluntariou para entregar comida a quem não pudesse sair.