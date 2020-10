Técnico ex-Bayern critica Guardiola: 'no Barça, foi Messi que ganhou títulos'

Felix Magath, treinador alemão veterano que já passou por diversos clubes no país, como Bayern de Munique, Wolfsburg, Schalke 04, Hamburgo e Eintracht Frankfurt, não gosta das ideias de Pep Guardiola para o futebol. Magath fez diversas críticas ao catalão em entrevista ao jornal Sport Bild.

"Messi foi quem conquistou os títulos (do Barcelona), não Guardiola. Sem Messi, este tipo de sistema de jogo não acabou trazendo tantos sucessos em nenhum outro lugar. Caso contrário, ele (Guardiola) já teria vencido a Liga dos Campeões com o Bayern ou o Manchester City há muito tempo", disse Magath.

Ainda segundo ele, Guardiola foca excessivamente em questões táticas e fica sem ideias se o plano de jogo não funciona. "Em geral, ele tende a se perder na tentativa de ganhar uma partida antes de começar. Colocar táticas acima de tudo acaba em erros que impedem o sucesso", comentou.

Por fim, Magath ainda criticou o 'tiki-taka', estilo de jogo aplicado por Guardiola com trocas de passe constantes para confundir os adversários. "O tiki-taka só funciona quando você tem jogadores que, tecnicamente, são superiores ao rival. O fato de 'segurar a bola', como eu chamo, é entediante para o espectador e desnecessário para um time de ponta", reclamou o veterano.

Guardiola foi bicampeão da Liga dos Campeões, em 2009 e 2011, com o Barcelona. Desde então, ficou por três temporadas no Bayern de Munique, onde foi tricampeão alemão, e está em seu quinto ano no Manchester City, tendo sido campeão inglês duas vezes.