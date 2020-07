Técnico pede para goleiro simular lesão e ganhar tempo em Portugal

O técnico Ricardo Soares, do Moreirense, de Portugal, fez uso de uma antiga artimanha do futebol em jogo realizado nesta segunda-feira pelo campeonato local. Após perder um zagueiro expulso na partida contra o Sporting, Soares pediu para o goleiro do time, o brasileiro Matheus Pasinato, cair no chão e ganhar tempo para que pudesse pensar na melhor substituição a ser feita para reorganizar a defesa.

A transmissão da TV mostra que depois de perder o zagueiro argelino Halliche expulso, o treinador fez um sinal em que ergueu a perna e mostrou com as mãos para o goleiro a parte posterior da coxa. Prontamente o brasileiro entendeu o recado e se sentou no chão reclamando de dores musculares. A solução do técnico foi tirar um meia do time e colocar um outro zagueiro em campo.

O técnico do Sporting, Rúben Amorim, notou a artimanha feito pelo adversário e riu da cena. Apesar de jogar com um a menos, o Moreirense conseguiu segurar o resultado dentro de casa. As equipes empataram por 0 a 0. E não foi preciso fazer mais nenhuma armação para se ganhar tempo.