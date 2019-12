Telão no Museu do Futebol exibe final do Mundial entre Liverpool e Flamengo

O Museu do Futebol exibe a final do Mundial de Clubes entre Liverpool e Flamengo neste sábado, às 14h30, em um telão localizado na área externa do local. O evento será gratuito e quem vestir a camisa do time carioca terá 50% de desconto e pagará R$ 10 para visitar o museu, localizado no Estádio do Pacaembu.

Antes da bola rolar, o espaço "Férias no Museu" estará aberto para receber os torcedores. Por lá, será possível se divertir jogando pebolim, futebol de botão, futebol de mesa entre outras atividades enquanto a partida não começa.

O evento repete a ação feita na final da Libertadores. Naquela ocasião, 1.200 torcedores se reuniram para acompanhar a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o River Plate.

Vale lembrar que não serão aceitos fogos de artifício, sinalizadores, garrafas de vidro ou outros objetos que o museu considerar de risco para o público presente no local.

SERVIÇO

Atividades - 10h às 12h

Até as 12h, o Museu do Futebol promoverá atividades para animar crianças e familiares: futebol de botão, pebolim,futebol de mesa, amarelinha. Área externa.

Final do Mundial entre Liverpool e Flamengo - 14h30 às 16h30

O Museu do Futebol transmite em um telão de LED, ao vivo, o pré-jogo e a partida final do Mundial de Clubes.

Ingressos

Praça Charles Miller, s/nº São Paulo, SP

Inteira: R$ 20 - Entrada gratuita para crianças até 6 anos