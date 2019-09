Tempestade deixa estádio 'invisível' e adia jogo na Inglaterra; veja o vídeo

Uma tempestade acabou paralisando a partida entre Grimsby Town e Macclesfield Town nesta terça-feira, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O mau tempo deixou as arquibancadas do estádio Blundell Park, em Lincolnshire, na Inglaterra, quase "invisíveis".

Em sua conta oficial no Twitter, o Grimsby Town, dono da casa, publicou um vídeo para exibir a forte chuva. "É aquela chuva fina", brincou o clube. Confira as imagens:

Alguns torcedores que estavam no local também gravaram a chuva e compartilharam nos comentários da publicação do clube. Um dos fãs chegou a ironizar a situação. "Não era tão ruim do nosso lado. Não entendo por que eles desistiram do jogo", disse.

O jogo, que foi paralisado no intervalo, precisou ser adiado, já que as más condições do gramado impossibilitaram o retorno o retorno dos jogadores ao campo. A partida estava empatada em 0 a 0 e será retomada no dia 10 de setembro.