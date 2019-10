'Tenho o sonho de jogar no Newell's, mas não sei se acontecerá', diz Messi

Lionel Messi não planeja deixar o Barcelona no momento, mas o jogador já citou algumas vezes sua vontade de encerrar a carreira no Newell's Old Boys, da Argentina, seu time de infância. "Eu sempre disse que não quero sair de Barcelona, não tenho ideia de sair", disse ele ao canal de TV argentino TyC Sports.

“Tenho o sonho de jogar no Newell's, no futebol argentino, mas não sei se isso acontecerá, porque tenho uma família que vem antes do meu desejo", completou.

O atacante admite que pode ser difícil retornar no futuro a sua cidade natal, Rosário, já que sua esposa e filhos preferem continuar na cidade catalã. “É uma realidade que eu sonhei desde pequeno, mas tenho uma família, tenho três filhos, moro em um lugar que me deu tudo e posso dar aos meus filhos um futuro espetacular. Pensamos muito mais sobre isso do que meu desejo de jogar no futebol argentino."

Messi disse que agora tem de convencer os filhos também. "Thiago é grande agora, tem amigos e não gosta quando vamos à Argentina por um mês, ele quer ficar com os amigos e é tudo mais difícil", diz o camisa 10 do Barcelona.