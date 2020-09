Téo José será o narrador oficial da Libertadores da América no SBT

Téo José será o narrador oficial da Copa Libertadores da América no SBT. Ele já teve passagem pela emissora nos anos 1990 e estava no canal Fox Sports.

Em julho deste ano, a partida entre Flamengo e Fluminense, válida pela final do Campeonato Carioca de 2020 e transmitida no SBT, marcou a volta pontual de Téo José para a emissora, onde narrou grandes eventos esportivos, como Fórmula Indy e as Olimpíadas de Atlanta.

Téo José retorna agora de forma definitiva para liderar a transmissão da Libertadores. "Voltar para o SBT é como voltar para a minha casa. E voltar para a minha casa em um projeto tão grande, da maior competição de clubes do continente, com uma equipe guerreira, de criatividade, de qualidade e vitoriosa como é o DNA do SBT, para mim é a melhor coisa do mundo. Estou voltando nos melhores braços que poderia ter e agora é trabalhar na 'TV que tem torcida' e trazer mais torcida ainda para esta TV", afirma Téo José.

A Libertadores começará a ser exibida em rede nacional pelo SBT a partir desta quarta-feira, às 21h30, com o jogo Bolívar x Palmeiras, com Téo José e os comentários de Mauro Beting e Ricardo Rocha. Já a partida Universidad Católica x Grêmio, que vai ao ar no SBT Porto Alegre; Santa Catarina; São Luiz; Ponta Grossa e Foz do Iguaçu no mesmo dia e horário, contará com a narração e comentários de Luiz Alano e Mauro Galvão.

O SBT fechou com a Conmebol para transmitir a Libertadores após a Globo rescindir contrato, durante a paralisação da competição provocada pela pandemia do novo coronavírus.