Ter Stegen afirma não entender de futebol: 'Não sei o nome dos jogadores'

Ter Stegen, goleiro do Barcelona, não é lá muito apaixonado pelo esporte que pratica, como revelou em entrevista ao jornal espanhol El País. O alemão de 27 anos contou que não assiste muitos jogos e, às vezes, nem se lembra dos nomes dos jogadores adversários.

"As pessoas riem quando eu digo que não tenho nem ideia sobre futebol. Não vejo muito futebol, a não ser quando há jogos bons ou quando me interessa algum em particular, porque tenho uma relação ou algum amigo. Às vezes, me perguntam o nome de um jogador e não tenho ideia", contou o arqueiro na entrevista.

Mas um atleta no futebol profissional atual não tem que estudar os adversários, ainda mais sendo goleiro? Para tal, o jogador do Barcelona conta relembrar das características que vê no material passado pelos profissionais com quem trabalha no clube.

"Na liga, por exemplo, acontece com os nomes. Não sei como se chamam. Mas depois, quando passam o vídeo, me dou conta de que sei perfeitamente quem é. Lembro melhor como se movem pelo campo, como chutam ou se desmarcam do que o nome do jogador. É um pouco raro, acontece quando analisamos os adversários, afirmou Ter Stegen.

Ter Stegen também comentou sobre a situação da pandemia do novo coronavírus, destacando que o futebol não é uma prioridade no momento, e também que recebeu dicas de Alisson, goleiro da seleção brasileira e embaixador da OMS, sobre como lavar corretamente as mãos.