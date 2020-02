Termo em post de Gabigol sobre vítimas de incêndio do Ninho é criticado

Neste sábado, completa-se um ano do incêndio que causou a morte de dez jovens das categorias de base do Flamengo no CT do clube, o Ninho do Urubu. Assim como vários de seus colegas de time, o atacante Gabigol postou uma homenagem, mas uma frase que aparece na imagem foi criticada pelos internautas.

A frase em questão é "seu sacrifício será recompensado", colocada no vestiário do clube há alguns meses. O atacante tirou uma foto, junto com a camisa de Athila (um dos mortos na tragédia) e escreveu "sempre será por vocês nossos 10", junto com dez emojis de estrelas.

As reações ao post foram negativas, considerando que o termo 'sacrifício' tem um significado diferente daquele que o jogador quis passar. Alguns internautas consideraram a palavra 'mórbida', 'medonha' e pediram que Gabigol apague a postagem.

Gente isso está muito mórbido, de um lado as famílias lutando por indenização, famílias barradas na hora de fazer homenagens e do outro lado a torcida defendendo tudo isso, jogador falando que se ganhar título diminui a dor, o outra foi vez q família depois de um ano.. — Luis Jesus (@ogarotohumano2) February 8, 2020

Papo é esse camarada? — Mendonça Mário (@mario_mendonc) February 8, 2020

Nossa Senhora... que coisa mais medonha... — Paulo Cezar Filho (@pcfilho) February 8, 2020

coe gabi, sei q essa frase vc posta todo jogo, mas hj n ficaria legal não irmão, se retrata aí! — Francys ❤️ (@_Francysb) February 8, 2020

???? gabriel, no contexto atual a frase ficou com um sentido tenebroso apaga — cams | ♡ (@corneliastrwt) February 8, 2020

Sacrifício foi foda em gabigol Apaga que da tempo — Segim (@sergioDasQuebra) February 8, 2020

Putz, a frase nao caiu bem, Gabi — Silô (@SiloelS) February 8, 2020

A gente entende a intenção, mas a frase não caiu bem não, cara. — BOTINIGOL ᕦ(ツ)ᕤ ⚫ (@tiagobotini) February 8, 2020

Imbecil! Sem noção! — leonardo (@leonard01914) February 8, 2020

O Flamengo realizou algumas postagens em suas redes sociais relativas à tragédia e irá realizar mais homenagens na partida contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca. Nos últimos dias, o clube teve diversas atitudes sobre o tema questionadas, como ter barrado parentes dos garotos que queriam homenageá-los no Ninho do Urubu.