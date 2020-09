Tévez abre conta nas redes sociais e pede ajuda a filhas para usar, assista

Carlitos Tévez não parece ser muito o tipo de pessoa afeita a redes sociais, tanto que apenas nesta última sexta-feira abriu suas contas em duas delas, o Twitter e o Tiktok. O atacante do Boca Juniors anunciou a entrada neste universo com um vídeo engraçado.

Nas imagens, Tévez pede ajuda à filha mais velha para conseguir entrar no Twitter. Após conseguir, ele pergunta se aquela era a rede social 'para dançar'. Informado de que essa seria o TikTok, convoca a filha pequena, que o ajuda a entrar nesta rede também. Na sequência, o jogador pede para que os fãs o sigam.

Bienvenidos a mi Twitter oficial pic.twitter.com/Trf2WPS5vl — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) September 12, 2020

Nos comentários, muitos torcedores do Boca Juniors homenageando o ídolo, fãs do River Plate fazendo provocações e lembranças de brasileiros que torcem para o Corinthians.

Bienvenido a twitter Carlitos! Acá te vamos a recordar cada día esa noche. Donde volvió todo a la normalidad" abrazo pic.twitter.com/0olrv36TUK — Marcelo Moreno (@freudmillonario) September 12, 2020

Exacto El único que se fue Y volvió siendo campeón de todo El único que me dió un campeonato Solo y en la última Fecha el único que se les ríe en la cara y en su casa a los descendidos ✨✨✨ — Scoobyaltoque3 (@scoobyaltoque3) September 12, 2020

Hola Carlitos este es un Humilde Homenaje que te hicimos con la Filial Pilar Cabj abrazo grande idolo pic.twitter.com/nIJEQVEkU1 — Seba Montero (@SebaMontero14) September 12, 2020

Grande jugador de sueldo! pic.twitter.com/4HrbB7u6Mn — Clau Pereyra 9 (@claupereyraok) September 12, 2020

Esta foi a primeira postagem de Tévez no Twitter. Neste sábado, o atacante postou algumas fotos do treino do Boca Juniors e garantiu que a equipe está focada na disputa da Copa Libertadores - o time volta a jogar no torneio na próxima quinta-feira, 17/09, contra o Libertad, no Paraguai.