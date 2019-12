Tevez revela que Rooney lhe deu uma Lamborghini quando jogavam juntos

Carlos Tévez e Wayne Rooney formaram uma grande dupla no Manchester United. E, segundo o que o atacante argentino disse em entrevista ao jornal espanhol Marca, não foi apenas dentro de campo - o inglês chegou a lhe dar um carro de luxo enquanto eram colegas de time.

"No treino do Manchester United, os jogadores apareciam com Ferraris ou Lamborghinis. Todos, até o pior jogador, tinham uma Ferrari. Eu apareci com um Audi que o clube me deu e eles me zoaram por causa disso, como se fosse um Fiat 600", contou o argentino.

"Eu falei com o Rooney, e, louco como ele é, me disse: 'pegue a Lamborghini'. Eu fui, sem registrar, dirigindo por Manchester como esse carro, ele me deu", relatou Tévez.

Para além do episódio inusitado, Tévez diz ter outras razões para ser amigo de Rooney. "Eu me identificava muito com ele por causa de onde ele veio, uma área pobre de Liverpool. Ele sempre lutava pela bola como se fosse a última, a mesma maneira que eu jogava. Eu me via refletido nele", afirmou o atacante do Boca Juniors.

Tévez e Rooney jogaram juntos em duas temporadas, 2007-08 e 2008-09, período em que marcaram 72 gols em todas as competições. Nessas temporadas, o Manchester United foi duas vezes campeão inglês.