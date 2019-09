The Rock entregará cinturão de 'Filho da Mãe Mais Duro do Jogo' no UFC 244

A luta principal do UFC 244, programado para 2 de novembro, em Nova York, ganhou um atrativo a mais. O título de "Filho da Mãe Mais Duro do Jogo" para o vencedor do duelo entre Nate Diaz e Jorge Masvidal, no peso leve, será entregue por The Rock (apelido do ator Dwayne Johnson), astro do cinema de ação de Hollywood e do WWE (liga de luta livre profissional). O cinturão já foi encomendado por Dana White, presidente do UFC, e custará US$ 50 mil - cerca de R$ 208 mil.

"Ele (The Rock) vai fazer isso. Está tomando minha função. Se The Rock quer, The Rock consegue", brincou Dana. O "chefão" da organização também garantiu que a disputa informal será unicamente nessa luta, sem defesa de cinturão futura.

A ideia do prêmio simbólico foi uma cocriação dos envolvidos na disputa. Logo depois de derrotar Anthony Pettis no UFC 241, em agosto, Diaz comentou que defenderia o cinturão de "Filho da Mãe Mais Duro do Jogo" em seu próximo combate. A brincadeira foi levada a sério por Masvidal, que logo indicou, via Twitter, The Rock para entregar o título. O ator não tardou em aceitar a sugestão.

"Estou fazendo tudo que posso para participar. Se eu puder e você vencer, colocarei o prêmio em sua cintura. Já estou me preparando para uma das maiores e mais eletrizantes lutas da história do UFC. Mal posso esperar", projetou The Rock na época.

O prêmio simbólico é uma tentativa da organização de movimentar um evento que deveria incluir a disputa do título dos meio-médios, entre o nigeriano Kamaru Usman e o americano Colby Covington. Por conta de um desentendimento a respeito dos valores de premiação, a disputa acabou adiada, e rendeu críticas dos dois lados. Após Covington acusar o UFC de "negociar trabalho escravo", Dana respondeu: 'Vamos atrás dos caras e dizemos: ‘Este é o próximo. Esta é a data. Você quer a luta?'. Obviamente ele queria mais dinheiro para enfrentar o Usman", declarou.

Dois brasileiros estão confirmados no UFC 244. Pelo peso-mosca feminino, Jennifer Maia vai duelar com a americana Katlyn Chookagian. Já no meio-médio masculino, Vicente Luque medirá forças com o americano Stephen Thompson.