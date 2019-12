Thiago Neves é afastado do Cruzeiro e web não perdoa: 'Caiu mais um técnico'

O Cruzeiro confirmou o afastamento de Thiago Neves nesta segunda-feira. A decisão foi anunciada pelo presidente do Conselho Deliberativo e gestor do futebol do clube, Zezé Perrella, e motivada pela presença do meia em uma festa realizada no domingo, no Mineirão.

Com a divulgação do afastamento de Thiago Neves, o internautas brincaram com a situação. "Caiu mais um técnico do Brasileirão", foi uma das frases mais publicadas na rede social Twitter.

Caiu mais um técnico. Thiago Neves. — Bolívia Zica (@boliviazica) December 2, 2019

Além das brincadeiras, alguns torcedores lamentaram a notícia. "Thiago Neves muitas vezes decisivo pelo Cruzeiro. Escolheu trilhar o pior caminho para sua vida, o errado. Uma pena, de ídolo a vilão", escreveu um dos internautas.

Thiago Neves está em tratamento de um edema no músculo posterior da coxa esquerda e já não seria aproveitado na partida contra o Vasco, na noite desta segunda, em São Januário. O Cruzeiro luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe está em 17º lugar na tabela, com 36 pontos.

Confira a repercussão:

A casa caiu Thiago Neves não é mais técnico do ca"B"uloso?????? pic.twitter.com/hzVggxIT7i — Ademir Miranda (@9x2_eterno) December 2, 2019

Thiago Neves muitas vezes decisivo pelo Cruzeiro. Escolheu trilhar o pior caminho para sua vida, o errado. Uma pena, de ídolo a vilão. pic.twitter.com/JqBvHXl9ER — Vinicivz Fox (@vinicivz) December 2, 2019

Caiu mais um técnico no Brasileirão! Thiago Neves não faz mais parte do Cruzeiro pic.twitter.com/ozlzPjdX9H — Linha de Fundo (@linhaadefundo) December 2, 2019

e o thiago neves era um dos meus jogadores preferidos no cruzeiro — leticia (@caputando) December 2, 2019

Caiu mais um "treinador": Thiago Neves não faz mais parte dos planos do Cruzeiro — Cláudio Arreguy (@c_arreguy) December 2, 2019

só o Thiago Neves pra alegrar minha semana de provas viu,só falta meu Cruzeiro ganhar hj,que aí pronto — Nandinha (@nandeexx) December 2, 2019

A cara de tristeza do Thiago Neves: pic.twitter.com/AZPFOxY19x — Thais Sadowski (@ThaisSadowski) December 2, 2019

gratidão é a maior medida do caráter de uma pessoa, diferentemente de você, thiago neves, tenho certeza que a maioria da torcida do Cruzeiro é grata aos seus anos de 2017 e 2018 aqui, espero que seja feliz, e espero que um dia, vire homem, respeite sua esposa, seus filhos. Adeus. pic.twitter.com/DFxW9EA9rg — larissa (@Dagolberto_Telo) December 2, 2019