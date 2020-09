Thiago Neves recebe convite para jogar em clube nordestino: o Íbis

O meia Thiago Neves se tornou indesejado por grande parte das torcidas do Brasil, muito por conta da fama de 'paneleiro' que o acompanha após o rebaixamento do Cruzeiro de 2019. Após ser dispensado pelo Grêmio, a maioria dos torcedores espera que o jogador não vá para seu clube, mas os de um clube não se importam: os do Íbis.

Nesta quarta-feira, uma conta humorística do Íbis no Twitter 'convidou' o jogador a atuar pelo clube pernambucano. O Íbis largamente se orgulha da fama de 'pior time do mundo' e costuma usar as redes sociais para provocar times grandes em má fase.

Nesta quarta, Neves demonstrou não estar feliz com a forma como saiu do Grêmio. "Continuo sendo o culpado?" provocou nas redes sociais após a derrota do time gaúcho para a Universidad Católica do Chile pela Libertadores.

Continuo sendo o culpado??? — Thiago Neves (@thneves10) September 17, 2020

Não. Quer jogar aqui? — Íbis Sport Club (@ibismania) September 17, 2020

Para além das piadas, Neves estaria negociando seriamente com outro time de Pernambuco: o Sport, representante do clube na série A do Campeonato Brasileiro.

Antes disso, o meia esteve muito perto de fechar com o Atlético-MG. Mas, além da má fama, Neves também havia feito diversas provocações quando estava no Cruzeiro, o que levou a torcida do Atlético a se revoltar com a possível contratação e até fazer um protesto em frente à sede do clube, com cânticos como 'não me leve a mal, Thiago Neves é a cabeça do meu p**' e 'arerê, se jogar no Galo vai morrer'. A má repercussão fez a diretoria atleticana desistir da contratação.