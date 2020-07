Thiago Neves responde perfil fake de Alexandre Mattos e provoca Atlético-MG

O meio-campista Thiago Neves, ex-Cruzeiro, respondeu uma provocação feita por um perfil falso de Alexandre Mattos, que, no caso, é comandado por um torcedor do Atlético-MG, na última quinta-feira.

A publicação ironizava os bonecos com imagens de torcedores que serão colocados no estádio do Galo. Entre eles, foram sugeridos pelo fake, personagens protagonistas do rebaixamento do Cruzeiro, em 2019, como o ex-presidente Pires de Sá e o próprio Thiago Neves.

Em resposta, o jogador sugeriu que fossem inseridas imagens de alguns jogadores responsáveis pela goleada aplicada pelo Cruzeiro por 6 a 1 no Atlético-MG, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.

“Valeu pela lembrança, mas prefiro que coloque outros nomes. Vou citar aqui pra você. Se for muito 6 nomes, você me fala! Roger, Leandro Guerreiro, Anselmo, Ramon, Fabrício, Welinton Paulista e Everton! Esses nomes aí tenho certeza que a torcida vai gostar!”, escreveu Thiago Neves, que logo apagou a publicação.