Tiago Nunes no Corinthians: torcida reage com memes nas redes sociais

O Corinthians acertou a contratação do técnico Tiago Nunes nesta terça-feira. O treinador, que ainda mantém vínculo com o Athletico-PR, vai substituir Fábio Carille, demitido após a derrota para o Flamengo por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, a torcida alvinegra comemora a decisão do clube.

Tiago Nunes vai informar o clube paranaense de sua decisão ainda nesta tarde. Resta definir se o técnico vai se imediatamente ou assumirá o time do Corinthians apenas na próxima temporada.

O contrato de um ano ainda não foi assinado, mas o profissional já disse "sim" ao presidente Andrés Sanchez. Para ele, basta a palavra. A intenção do time paulista é tê-lo no comando o mais rapidamente possível. O Corinthians não gostaria de esperar a temporada acabar. Após oito rodadas sem vencer, a equipe corre risco de ficar fora da Libertadores do ano que vem. Hoje, o time não estaria classificado.

Confira as reações dos torcedores nas redes sociais:

