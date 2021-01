Time alemão usa clip com música do Raça Negra para comemorar reforço

O Eintracht Frankfurt, da Alemanha, usou uma música brasileira para comemorar o retorno de um reforço. O clube publicou nas redes sociais um vídeo com a música Cheia de Manias, do grupo Raça Negra, para celebrar a volta do atacante sérvio Luka Jović, que foi emprestado pelo Real Madrid e terá agora uma segunda passagem pelo clube.

O perfil em português do clube publicou um vídeo em que jogadores dançam e comemoram o retorno do jogador. A legenda foi clara: "Tudo fica melhor com Raça Negra". A versão da música utilizada na publicação viralizou nas redes nos últimos dias e se trata de uma paródia feita para satirizar o tradicional hino da Liga dos Campeões. A canção do Raça Negra foi adaptada para ter um arranjo próximo ao da música do torneio.

Confira como ficou: