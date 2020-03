Time alemão vende 'cervejas e salsichas' virtuais para se manter durante quarentena

O Union Berlin encontrou uma maneira criativa de arrecadar dinheiro durante a pausa do Campeonato Alemão, originada pela quarentena do novo coronavírus. O clube irá vender salsichas e cervejas virtuais aos torcedores, enquanto não pode contar com as receitas advindas da venda de ingressos e outras dos dias de jogos.

Cada item será vendido por 2,50 euros (R$ 14,25) e, na prática, funcionará como uma forma da torcida doar dinheiro ao clube. Não haverá vouchers para que os torcedores possam consumir posteriormente; apenas as 'comidas e bebidas' virtuais mesmo.

“Entre as muitas ideias que chegaram a nós, estava a sugestão de que pessoas doassem o dinheiro que gastariam no estádio em salsichas e cervejas. Então dissemos: ‘Ótimo! Vamos abrir um food truck virtual e oferecer tudo que geralmente está disponível no estádio'. Claro que não esperávamos estar em uma situação como esta em nossa primeira temporada na Bundesliga. É um momento difícil para todos os clubes de futebol, mas isso torna tudo um pouco melhor e reforça nosso sentimento de união”, contou o diretor de comunicações Christian Arbeit à agência de notícias DW.

Essa não foi a única medida do Union Berlin para diminuir o prejuízo financeiro. Os membros do departamento de futebol aceitaram não receber salário enquanto a crise durar; enquanto outros irão trabalhar meio-período. O clube também receberá parte da quantia de 20 milhões de euros (R$ 114 milhões) destinada por Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig aos outros times da primeira e segunda divisão alemãs.

“O que vemos no momento é todo mundo que faz parte da liga tentando ajudar um pouco. Ninguém pode sobreviver sozinho. Ajuda a encher um pouco o pote e, no fim, esperamos que haja o suficiente no pote para que todos nós sobrevivamos. Todo mundo que quiser ajudar está convidado a beber uma cerveja virtual. Nõ se preocupe, não o deixará bêbado”, brincou Arbeit.