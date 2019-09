Time australiano faz paródia de Friends em vídeo de pré-temporada

O Western Sidney Wanderers, time da primeira divisão australiana, usou a criatividade ao fazer um breve vídeo para mostrar como está sendo sua pré-temporada: fez uma produção no estilo da abertura da famosa série Friends.

Assim, as imagens mostram os nomes dos jogadores ao lado de gravações deles durante a pré-temporada. E, claro, não poderia faltar um sofá para que eles se acomodassem, como no vídeo original. Confira como ficou a paródia do Wanderers.

Nos comentários, o clube abriu espaço para que os torcedores dissessem quais outras séries gostariam de ver a seguir. Foram citadas produções como Simpsons, Prison Break, Um Maluco no Pedaço, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory e Glee, além de pedidos por reforços e títulos.

E, caso queira fazer mais paródias, ainda há mais algum tempo: a temporada 2019-20 da Liga Australiana começa apenas em outubro, sendo que o Wanderers estreia no dia 12, contra o Central Coast Mariners.