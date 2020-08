Time chileno demite três jogadores que desrespeitaram a quarentena

Três jogadores chilenos resolveram flexibilizar por conta própria o distanciamento social e perderam os empregos. O San Marcos de Arica, da segunda divisão do país, anunciou nesta terça-feira que demitiu o trio de atletas por terem desrespeitado as recomendações médicas de só sair de casa se for para ir aos treinos da equipe.

Irritada, a equipe anunciou a demissão dos jogadores em publicação nas redes sociais. "Com base nas informações pertinentes, decidiu-se pelo desligamento imediato e definitivo dos jogadores suspendendo toda a atividade profissional de maneira abrangente", diz a nota oficial. Os jogadores demitidos foram Brian Torres, Brandon Muñoz e Nicolás Bascuñán.

O time chileno não entra em campo desde março, quando o futebol foi interrompido pelas preocupações com a pandemia. A diretoria não revelou para onde os jogadores foram quando desrespeitaram o confinamento.