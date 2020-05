Time da MLS anuncia chegada de novo técnico com imagem de outra pessoa

O FC Cincinnati, que disputa a MLS, torneio de futebol nacional dos Estados Unidos, anunciou o ex-jogador holandês Jaap Stam como seu mais novo treinador. Mas o que chamou a atenção mesmo foi um erro na foto de ilustração do comunicado. A equipe norte-americana se confundiu e, no lugar de Stam, colocou a foto de um treinador das categorias de base do Ajax.

A confusão logo se tornou viral nas redes sociais. Apesar das semelhanças físicas enganarem, ambos os treinadores holandeses possuem nomes bem diferentes. O técnico, anunciado de forma equivocada, chama-se Tinus van Teunenbroek e não chega nem perto de algo parecido como Jaap Stam.

A situação não demorou para ser corrigida e a verdadeira contratação foi, enfim, anunciada. O novo técnico acumula passagens, como jogador, em grandes clubes europeus.

Stam já vestiu as camisas do Manchester United, Milan, Lazio, Ajax e PSV. Seu vínculo com a equipe norte-americana tem validade até 2021, com opção de extensão de mais uma temporada.