Time da MLS promove campanha de adoção de cachorros no estádio

Enquanto os jogos de futebol não podem receber torcedores por conta da pandemia do coronavírus, vários times colocaram imagens de seus fãs em seus estádios, usando fotos enviadas por eles em bonecos de papelão. Agora, o Philadelphia Union resolveu aproveitar o conceito para uma campanha incentivando a adoção de cachorros.

O time irá colocar imagens dos cães disponíveis para adoção nos assentos do seu estádio, o Subaru Park, ao longo de toda a temporada 2020. A ação começa já na próxima terça (25), quando a equipe estreia na MLS.

Some good boys & girls looking for a snuggle & human to call their own. Would love you furever... 14/10

We've partnered with @subaru_usa to find homes for some amazing doggos this season!

Get the 'tails here https://t.co/N90nWsGNEw#DOOP | @dog_rates | #SubaruLovesPets pic.twitter.com/8wEXtqd4xI — PhilaUnion (@PhilaUnion) August 21, 2020