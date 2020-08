Time de Iniesta no Japão lança uniforme parecido com o do Botafogo

O Vissel Kobe, time japonês comandado por Iniesta, lançou, nesta quarta-feira, seu terceiro uniforme para a temporada 2020/21. O que ninguém esperava é que a camisa seria parecida com a tradicional preta com listras brancas do Botafogo, que inusitadamente possui um craque japonês em seu elenco: Keisuke Honda.

Apesar das similaridades, o manto não presta homenagem à Estrela Solitária. Na verdade, o novo uniforme celebra os 25 anos de fundação do Vissel Kobe, que, entre 1995 e 2004, usou as mesmas listras pretas e brancas do Botafogo.

Atualmente a equipe de Iniesta ocupa a nona colocação do Campeonato Japonês, com nove pontos acumulados e busca uma vaga para as fases qualificatórias da Liga dos Campeões da Ásia. O torneio foi restabelecido em julho, após uma paralisação de quatro meses.