Time 'devolve' jogador de empréstimo por causa de vídeo no Tik Tok

O Vitória de Setúbal, de Portugal, cancelou neste fim de semana o contrato de empréstimo com um jogador após a direção ficar irritada com um vídeo publicado pelo atleta em uma rede social. O atacante italiano Mirko Antonucci será devolvido à Roma por ter gravado danças e coreografias no TikTok logo depois do time ter perdido para o Boavista, pelo Campeonato Português.

A aparição do atacante no material junto com a namorada fez o treinador anunciar no domingo que o italiano não jogaria mais pelo time. "Mirko Antonucci já não é jogador do Vitória. Comunicou- ao seu clube de origem, a Roma, que o empréstimo termina agora e que não contamos mais com o jogador, sobretudo por respeito à torcida e à história do clube e por todos os que trabalham no dia-a-dia para representar com a maior responsabilidade e dignidade este time", disse o técnico Júlio Velázquez.

O próprio jogador utilizou outra rede social, o Instagram, para pedir desculpas à torcida e para prometer que deixaria de usar os perfis que tem em várias plataformas. "Esta mensagem é para dizer que tenho plena consciência dos erros que fiz. Gostaria de pedir desculpa a todos aqueles que se sentiram ofendidos: adeptos, clube, treinador, companheiros. Vou sair das redes sociais", escreveu.