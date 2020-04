Time dinamarquês coloca telões em estacionamento para fãs assistirem jogos

O Midtjylland, da Dinamarca, instalou telões no estacionamento de seu estádio, a MCH Arena, para que seus torcedores acompanhem partidas da equipe com os portões fechados.

Apesar de ainda faltar um mês para a possível retomada do futebol no país, o clube pedirá para que as autoridades locais permitam que seus torcedores assistam os jogos de dentro de seus carros, sem infringir leis de distanciamento social, aplicadas por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Estamos trabalhando duro para criar a melhor experiência possível. O coronavírus não muda isso (o clima do jogo no estádio), apenas nos dá outras condições”, afirmou Preben Rokkjaer, o diretor de marketing do Midtjylland, à BBC.

Vi har godt nyt til jer De tomme tribuner skal ikke adskille os, når Superligaen og vores jagt på guldet genoptages https://t.co/C2I0XsPq8n pic.twitter.com/rrR5mHzx3T — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 17, 2020

A equipe dinamarquesa pretende disponibilizar cerca de 2.000 vagas no estacionamento de seu estádio, para que seus torcedores acompanhem a partida que marcará a retomada das atividades do Campeonato Dinamarquês.

A MCH Arena tem espaço para 12 mil veículos e o clube cogita ampliar, gradativamente, a disponibilização de vagas, caso a ideia seja bem sucedida.

O Midtjylland é líder da competição nacional, com 62 pontos. A Federação Dinamarquesa de Futebol espera encerrar o campeonato até o fim de julho, caso o mesmo seja retomado no dia 17 de maio, como previsto.