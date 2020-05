Time dinamarquês colocará telões do lado do gramado para ter 'torcida virtual'

Os clubes do futebol dinamarquês tem sido alguns dos mais criativos do mundo na hora de planejar a participação das torcidas após a retomada do torneio nacional. Enquanto o Midtjylland pensa em colocar telões no estacionamento para os fãs verem as partidas nos carros, a ideia do AGF é diferente: colocar os telões ao lado do gramado para os torcedores participarem virtualmente enquanto não podem estar nas arquibancadas.

No país nórdico, as partidas estão autorizadas a voltar no fim de maio, e a primeira partida do AGF é o clássico com o rival Randers. Para ter a participação da torcida, a ideia é o torcedor baixar um ingresso na internet e escolher um dos 22 setores disponíveis na plataforma zoom, como se fosse em um estádio de verdade. Os telões serão colocados na altura do círculo central e mostrarão os fãs apoiando a equipe a partir da casa deles.

"Experimente a reunião e a comunidade – mesmo que você não possa ir ao estádio. Imagine poder participar do jogo ao lado daqueles com os quais você se importa, amigos, parentes, outros donos de carnês de temporada. Ao lado daqueles com os quais você sente saudades de ir ao estádio. Parece impossível em tempos de coronavírus, mas, para ao primeiro jogo na Dinamarca após a reabertura, será uma oportunidade quando o AGF enfrentrar o Randers", afirma o clube no site oficial.

"É em muitas maneiras um jogo histórico contra o Randers por ser o primeiro pelo campeonato em muito tempo. Vamos celebrar isso com um histórica iniciativa digital e estamos orgulhosos de ser o primeiro clube a testá-la. Parece que vamos ficar sem torcedores por algum tempo, então talvez possamos inspirar iniciativas similares em outros clubes", afirmou o diretor do AGF, Jacob Nielsen. Ingressos para o 'setor visitante' também serão vendidos.

Antes da parada por conta do coronavírus, o AGF estava na terceira colocação geral com 40 pontos - os seis primeiros avançam para um hexagonal final. Já o Randers é o sétimo com 34 pontos.