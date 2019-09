Em camisa, time espanhol homenageia soldados do país que lutaram contra nazistas

O Orihuela Deportiva, time que disputa a segunda divisão B da Espanha (terceiro nível do futebol no país), apresentou seu novo segundo uniforme neste domingo, 26 de agosto, procurando resgatar a história da Segunda Guerra Mundial, da Libertação de Paris da mão dos nazistas e, claro, de soldados espanhóis.

Para isso, relembrou a história dos 'Valentes da Nove', 150 soldados comandados pelo tenente Amado Granell que teriam sido os primeiros a entrar em Paris para libertá-la do domínio dos soldados alemães em 1944. Os 75 anos da ocorrido causaram a escolha para o uniforme.

As camisas estão decoradas com imagens da história em quadrinhos 'Los Surcos del Azar', do artista Paco Roca, que foi lançada em 2013 e conta justamente a história dos 'Valentes da Nove'. P uniforme também traz do lado direito do peito um símbolo da libertação da França.

⚠️SPOILER⚠️ Cómo os prometimos, esta es la segunda equipación, vestida por uno de nuestro jugadores, muy pronto estarán a la venta y tendréis más sorpresas. #OrihuelaDeportiva#AgainstModernFootball#FútbolPopular#OrihuelaEsDeportiva#LaNueve pic.twitter.com/oVe3PHCHT1 — Orihuela Deportiva (@CFPOrihuelaDva) August 25, 2019

PREVENTA SEGUNDA EQUIPACIÓN Tenemos el placer de anunciaros que esta misma tarde comenzará la preventa de nuestra segunda equipación, y con ello podréis realizar pedidos vía web. Atentxs, porque a lo largo del día presentaremos más sorpresas. #OrihuelaDeportiva pic.twitter.com/uyXD9cPTU5 — Orihuela Deportiva (@CFPOrihuelaDva) August 26, 2019

Segundo o Orihuela, Amado Granell era um 'vizinho', por ter nascido na província ao lado. Antes de lutar na legião estrangeira francesa, Granell havia integrado os exércitos republicanos durante a Guerra Civil Espanhol, combatendo os fascistas comandados pelo general Francisco Franco. Vale lembrar que, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Franco adotou uma postura de neutralidade.