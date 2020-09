Time espanhol reclama após ser alvo de meme 'sexual' de patrocinador

A derrota do Granada para o Atlético de Madrid foi ruim para o time espanhol não somente em campo: as redes sociais também trouxeram dor de cabeça para o time da primeira divisão espanhola, e graças a um de seus patrocinadores.

Após o Granada perder de 6 a 1, a Winamax, empresa de apostas, publicou um meme com o 'mapa de calor' do meiocampista João Félix na partida como se fosse um pênis enrijecido. A publicação revoltou os torcedores do Granada e o próprio clube.

El Granada CF exige disculpas públicas y rectificación inmediata a @WinamaxDeportes por su hiriente e irrespetuoso tuit hacia el club y sus aficionados. Asimismo, nos reservamos emprender las acciones oportunas en defensa de los intereses de una institución con 89 años de vida. pic.twitter.com/pxXt70JJEH — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) September 27, 2020

O Granada postou em suas redes sociais exigindo um pedido de desculpas por parte da Winamax por ter considerado o tuíte da empresa desrespeitoso com o clube e com os torcedores. Também se reservou o direito de defender os interesses da instituição. A Winamax apagou a postagem, mas não fez um pedido de desculpas oficial até o momento.

A goleada sofrida para o Atlético de Madrid foi o primeiro revés do Granada no Campeonato Espanhol. Nas duas primeiras rodadas, a equipe havia derrotado Alavés e Athletic Bilbao.