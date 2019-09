Time feminino do Corinthians vira destaque no site da Fifa por recorde

O time feminino do Corinthians alcançou uma marca absoluta no mundo do futebol: a maior sequência de vitórias consecutivas em jogos profissionais por mais de uma competição, 28. Com isso, a equipe se tornou destaque no site da Fifa.

A Fifa conta a história do recorde, que havia pertencido ao Ajax de Cruyff (26 triunfos seguidos entre 1971 e 1972) mas estava com o New Saints, time do País de Gales, com 27 vitórias entre 2016 e 2017. Agora, as alvinegras bateram essa marca.

A última derrota do time aconteceu em março deste ano, em 2 a 1 para o Santos no Campeonato Paulista. Desde então, venceu todos os jogos que disputou entre Paulista e Brasileirão - avançou em primeiro nas fases iniciais de ambos e, atualmente, lidera a chave na segunda fase do estadual e chegou à semifinal do torneio nacional. Foram 96 gols feitos e apenas 8 sofridos neste período.

O recorde veio com a segunda vitória sobre o São José nas quartas de final do Brasileirão. Depois de fazer 4 a 1 na ida, o Corinthians foi mais econômico e superou o time do interior por 1 a 0 na volta.

No texto, a Fifa também conta um pouco da história do time, ressurgido em 2016, e destaca a artilheira Milene, recém-convocada por Pia Sundhage, além de Erika e Tamires, que foram titulares do Brasil na Copa do Mundo.