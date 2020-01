Time feminino do Palmeiras realiza treino aberto no Allianz com entradas a R$ 1

A equipe feminina do Palmeiras vai realizar um treino aberto no Allianz Parque neste domingo. As entradas para acompanhar a atividades custam R$ 1. O clube informou o valor simbólico vai servir para testar o sistema de venda de ingresso.

Para quem deseja adquirir ingressos, basta acessar o site https://ingressospalmeiras.com.br/ ou comparecer a bilheteria do Portão B da arena. O local será aberto ao público a partir das 09h e o treino terá início às 10h.

Amanhã é dia de ir ao @AllianzParque assistir ao treino de nossa equipe feminina em casa! Contamos com você ⏰ 10h R$ 1,00#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/RwnKHN3fLb — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 11, 2020

O evento vai contar com a apresentação das novas jogadoras do elenco. Entre elas estão a goleira Karen, a polivalente Rosana, as meio-campistas Angelina, Ary Borges e Stefany e as atacantes Ottilia e Monica.

O primeiro jogo da equipe nesta temporada está marcado para fevereiro, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada passada o time do Palmeiras garantiu o título da Copa Paulista e foi semifinalista da Série A2 do Brasileiro.