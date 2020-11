Time inglês canta Adele no vestiário para celebrar vitória; veja o vídeo

O Chorley FC, da sexta divisão inglesa, conseguiu uma façanha histórica neste domingo e comemorou de forma inusitada. Após conseguir uma heróica classificação fora de casa pela Copa da Inglaterra contra o Wigan, um time que está três divisões acima, os jogadores se reuniram para festejar no vestiário e cantaram a música Someone Like You, hit da cantora inglesa Adele.

O vídeo da comemoração dos atletas se tornou bastante popular nas redes sociais. Eufóricos, os jogadores batucam, pulam e giram as camisas enquanto entoam o refrão da música, sucesso da cantora lançado em 2011. O goleiro do se empolgou tanto que até pegou uma garraga da água para simular como microfone.

No jogo disputado fora de casa, o Chorley venceu por 3 a 2 após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0. Após empate no tempo normal por 2 a 2, o time azarão conseguiu um gol decisivo na prorrogação e garantiu vaga na próxima fase.

Non-league side Chorley Town knocked Wigan out of the FA Cup at the weekend and so they sang Adele like it was 4am karaoke session and it's pretty much everything.pic.twitter.com/Afj1NEpr2o — Balls.ie (@ballsdotie) November 9, 2020