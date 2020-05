Time piauiense diz ter 'ensinado' norueguês Haaland a fazer gols

O perfil do River-PI no Twitter fez uma brincadeira neste sábado com o norueguês Haaland, atacante do Borussia Dortmund. Após o jogador marcar o primeiro gol da vitória do time alemão por 4 a 0 sobre o Schalke em jogo que marcou a reestreia da liga local após a pandemia, o time nordestino escreveu que a finalização certeira do norueguês foi fruto do aprendizado com um atacante do próprio River.

"Haaland viu muitos vídeos do Eduardo. Aprendeu a fazer gols com quem sabe", escreveu o clube em referência ao camisa 9 do elenco piauiense. Também neste sábado, o perfil do River escreveu em uma publicação uma mensagem de agradecimento ao perfil oficial da liga alemã. "Oi Bundesliga. Muito obrigado por nos trazer o futebol ao vivo de volta!", disse.

O norueguês festejado pelo River no Twitter provou que continua em grande fase na temporada. Embalado pelos gols de Haaland, o Borussia Dortmund está em segundo lugar no campeonato local, atrás apenas do Bayern de Munique.

