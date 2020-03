Time polonês faz belo gol após jogada ensaiada de escanteio; veja

O Campeonato Polonês da Terceira Divisão teve no último domingo um gol capaz de deixar muito time de primeiro escalão com inveja. O Katowice conseguiu marcar diante do Blekitni Stargard graças a uma jogada ensaiada de escanteio. Uma troca de passes curtos e o deslocamento de jogadores terminou com um belo lance no empate por 2 a 2.

Dentro de casa, o Katowice perdia por 1 a 0 quando aos 26 minutos o time teve um escanteio a favor. Os jogadores resolveram colocar em prática um lance ensaiado a partir de um escanteio cobrado curto. O mesmo jogador que recebeu o passe de bola parada, o meia Adrian Blad, foi quem apareceu dentro da área para chutar cruzado na frente do goleiro e marcar o gol.

Após a partida, o treinador do Katowice, Rafael Gorak, se disse orgulhoso pelo lance. "O gol veio na hora certa. Com certeza o lance nos deixou satisfeitos, porque foi algo planejado e ver o sucesso disso é um grande prazer. Nós sempre nos dedicamos para tentar surpreender o adversário de alguma maneira", afirmou ao site oficial do clube.