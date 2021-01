Time português cede estádio para moradores em situação de rua

O clube português Boavista anunciou que irá ceder as instalações de sua casa, o Estádio do Bessa Século XXI, para acolher pessoas em situação de rua. A informação foi divulgada em comunicado direcionado à Câmara Municipal do Porto nesta quinta-feira.

"Num momento particularmente difícil para todos, o Boavista FC sente-se na obrigação de voltar a colocar os seus recursos ao serviço da sociedade, sempre com o objetivo de ajudar aqueles que estão mais desprotegidos", escreveu o clube.

Essa não é a primeira vez que o clube disponibiliza para um fim social o seu moderno estádio, reformado neste século para ser uma das sedes da Eurocopa de 2004. Em abril de 2020, no início da pandemia da covid-19, um hospital de campanha foi montado no local.

A disponibilização do estádio está relacionada às baixas temperaturas do inverno europeu. O clube ainda informou que fornecerá refeições quentes aos acolhidos e mostrou-se aberto a receber outras instituições solidárias que mostrarem-se interessadas na ação social do clube.