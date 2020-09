Time português contrata o jogador considerado o mais rico do mundo

O Marítimo, time da elite do futebol português, contratou nesta quarta-feira o jogador considerado o mais rico do mundo. O atacante Faiq Bolkiah, de 22 anos, é nascido no Brunei, pequeno país asiático vizinho da Indonésia, e é membro da família real do país. Estima-se que o jogador seja herdeiro de uma fortuna avaliada em cerca de R$ 100 bilhões.

Bolkiah estava no Leicester, defende a seleção do país e é filho de Jefri Bolkiah, príncipe do Brunei, e sobrinho do sultão e primeiro ministro Hassanal Bolkiah, maior autoridade do Brunei. "Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipa naquilo que for preciso", comentou o atacante Bolkiah na chegada ao novo clube.

Antes da ida ao futebol português, Bolkiah teve passagem pelo Leicester, mas só atuou pelo time reserva e nunca participou de partidas da elite do futebol inglês. Além disso, o membro da família real passou também por Southampton, Arsenal e Chelsea.