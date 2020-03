Times europeus proíbem aperto de mãos em medida para prevenir coronavírus

Times de futebol da Europa começaram a pedir para que jogadores, comissões técnicas e árbitros não se cumprimentem com apertos de mãos, em uma tentativa de desacelerar a disseminação do coronavírus. Equipe da primeira divisão inglesa, o Newcastle United proibiu apertos de mãos nos treinos do time na semana passada, medida que desde então foi replicada por Southampton, West Ham e Wolverhampton, também clubes do Campeonato Inglês.

"Foi solicitado que jogadores e comissão técnica dos Wolves evitem qualquer encontro desnecessário, almoços ou outros eventos públicos, e que evitem temporariamente interações casuais com torcedores, como selfies e autógrafos", disse o Wolverhampton em comunicado divulgado nesta terça-feira.

O Borussia Dortmund, da Alemanha, também disse a jogadores e estafe para que não assinem autógrafos ou posem para selfies. A equipe também não permitirá que membros do público estejam presentes em seus treinamentos. "Essa medida está sendo tomada para proteger todos os que estiverem nas sessões de treinamento", disse o Dortmund em seu site.

A confederação escocesa de futebol instruiu times do campeonato local a suspenderem cumprimentos antes e depois dos jogos, com efeito imediato. /Reuters