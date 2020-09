Times ingleses enfrentam maratona de 24 pênaltis até definirem vencedor

O jogo desta terça-feira entre Bournemouth e Crystal Palace, pela Copa da Liga Inglesa, exigiu paciência do torcedor. Depois de um empate sem gols no tempo normal, as equipes precisaram bater 24 pênaltis até definir um vencedor. Quem levou a melhor foi o time da casa, o Bournemouth, que ganhou por 11 a 10 e se classificou para a próxima fase da competição.

A decisão por pênaltis foi tão longa que até os dois goleiros precisaram bater. E ambos erraram. Logo na rodada seguinte, houve finalmente a decisão do confronto. O sérvio Luka Milivojević perdeu para o Crystal Palace enquanto o galês David Brooks bateu e converteu para o Bournemouth. Ambos já haviam anteriormente batido e convertido pênaltis logo na primeira rodada da definição.

A eliminação do Crystal Palace foi a única de um time da Premier League nesta rodada da competição. Agora, restam 32 participantes para a próxima fase, que será disputada já na semana que vem. Vencedor da "maratona de pênaltis", o Bournemouth vai encarar agora o Manchester City.