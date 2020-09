Timo Werner explica porque decidiu ir para o Chelsea em vez do Liverpool

Timo Werner esteve na mira de dois clubes gigantes ingleses na última janela de transferências: o Chelsea e o Liverpool. No final, acabou optando por se juntar à equipe de Frank Lampard, e explicou as razões da decisão antes de enfrentar justamente o time de Jürgen Klopp pela segunda rodada do Campeonato Inglês neste domingo.

"Em outro contexto, poderia ter acontecido. Se o Liverpool ligar, você tem que ouvir e pensar. É um dos melhores clubes do mundo, com um super técnico, alemão para começar. Claro que você pensa sobre isso", comentou.

"No final, minha decisão foi seguir o caminho com o Chelsea. Não porque algo aconteceu com o Liverpool. No Chelsea, todo o pacote combina com o melhor para mim", explicou, provavelmente se referindo às oportunidades de ser titular e se desenvolver na carreira.

Segundo Werner, uma ligação de Lampard para falar sobre as ideias para o jogador no time ainda fez a diferença. "'Ele me disse 'Timo, você estará livre para fazer os movimentos corretos em campo. Confio em você'. Foi uma conversa muito boa", relatou o atacante.

Liverpool e Chelsea se enfrentam às 12:30 deste domingo, em Old Trafford, casa do time azul. Ambas as equipes venceram na primeira rodada: o Liverpool bateu o Leeds por 4 a 3 e o Chelsea superou o Brighton por 4 a 3.