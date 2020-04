Torcedor de 5 anos oferece R$ 98 reais para ajudar Leeds a contratar jogador

O que você faria para tentar manter o seu jogador preferido no time que torce? O pequeno Daniel Auton, torcedor de 5 anos do Leeds, gosta muito do zagueiro Ben White, que está no time comandado por Marcelo Bielsa cedido por empréstimo pelo Brighton, e decidiu tomar uma ação: abriu o cofrinho, contou o dinheiro e ofereceu-o em uma carta ao chefe-executivo do Brighton, Paul Barber.

"Caro Paul, tenho cinco anos de idade e sou torcedor do Leeds. Estou escrevendo esta carta a você sobre um jogador que atualmente está emprestado ao nosso time. O jogador em questão é o meu favorito, Ben White. Se possível, por favor, por favor, venda Ben ao final da temporada. Contei todos os centavos no meu cofre de porquinho e tenho £15,07 (R$ 98,70), se ajudar", disse Auton na cartinha, que parece ter sido escrita por um adulto.

E Barber, em nome do Brighton, respondeu, negando a oferta feita pelo garotinho com delicadeza. "Demos à sua gentil oferta a consideração séria que ela merece, mas sei que nosso técnico Graham Potter e nosso diretor Dan Ashworth consideram que Ben será uma parte muito importante de nossos planos futuros, então acho que não poderemos vendê-lo ao Leeds no momento", justificou, sobre a negativa, mas na sequência indicando uma carreira a Auton.

“Obrigado por sua carta, com sua generosa oferta para ajudar o Leeds a comprar nosso jogador Ben White. É muito generoso de sua parte oferecer todo seu dinheiro para ajudar seu clube e você claramente tem um ótimo olho para jovens promessas – talvez ser olheiro possa ser seu trabalho no futuro!”, afirmou Barber na resposta.

"No entanto, agradecemos mais uma vez por nos escrever, Daniel. Desejamos a você, à sua família e a todo Leeds United tudo de bom para quando começarmos a jogar e assistir futebol novamente. Enquanto isso, esperamos que você e sua família sigam seguros e bem", finalizou o executivo.

No entanto, quem sabe o próprio Leeds consiga o dinheiro. A equipe lidera a segunda divisão do Campeonato Inglês com 71 pontos, e está perto de conseguir uma das vagas no acesso, enquanto o Brighton briga para não cair na primeira divisão, ocupando a 15ª colocação entre vinte, dois pontos acima do Bournemouth, o primeiro time da zona de rebaixamento.