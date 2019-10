Torcedor do Athletico-PR que perdeu a mão recebe camisa de Nikão

O meia-atacante Nikão entregou nesta quinta-feira uma camisa do Athletico-PR para Weslley Pontes, torcedore que perdeu a mão ao acender um sinalizador durante o embarque da equipe para Porto Alegre antes da final da Copa do Brasil, em 17 de setembro.

O encontro entre atacante e torcedor aconteceu em uma lanchonete localizada nos arredores da Arena da Baixada. No local, Nikão também conheceu Ana Maria e Sebastião, os pais do torcedor. Todos foram até a torcida organizada Os Fanáticos.

Quando o Athletico-PR se sagrou o primeiro time paranaense a conquistar a Copa do Brasil, ao derrotar por 2 a 1 o Internacional, em pleno Beira-Rio, Nikão dedicou o título ao torcedor.

"A gente acompanhou o que aconteceu com o Weslley e ficamos mexidos com aquilo. Um torcedor nosso, que foi nos apoiar antes da viagem, passar aquela última energia positiva, e acabou tendo aquele acidente. Depois, ainda vimos o vídeo dele falando que estava se recuperando, mas que só queria a taça. E a gente conseguiu! Demos esse alento e dedicamos a conquista a ele. Que Deus o abençoe e que ele permaneça conosco, na Arena ou aonde for, nos apoiando e empurrando a nossa equipe", disse o jogador.