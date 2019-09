Corintiano aparece em episódio de Grey's Anatomy e fãs vão à loucura

Parece que tem corintiano em todos os lugares, não é mesmo? Nesta quarta-feira, fãs da série Grey's Anatomy notaram que um torcedor do Corinthians aparece na 15ª temporada do grande sucesso da TV norte-americana. E, é claro, foram à loucura nas redes sociais.

"Aí você está assistindo a 15ª temporada de Grey's Anatomy e... pah! O grande momento da história da série!", divulgou o perfil oficial do Corinthians nas redes sociais. Confira a publicação:

Aí você está assistindo a 15ª temporada de Grey's Anatomy e... pah! O grande momento da história da série! ???? #VaiCorinthians pic.twitter.com/4kiT2jJTYT — Corinthians (@Corinthians) September 4, 2019

O manto aparece no sexto episódio da 15ª temporada, que recentemente foi liberada na Netflix. O enredo gira em torno do "Dia dos Mortos". A avó de uma paciente prepara um altar com fotos de parentes que já morreram e exibe o retrato de seu marido, que está com a camisa do Corinthians, para a médica Meredith Grey. Assista:

Estamos em todo lugar ?????????? pic.twitter.com/4Mm3itGOgJ — Camila 1/2 ???? (@GirassolDaPF) September 4, 2019

Nos comentários da publicação, internautas comemoraram a presença da camisa corintiana na famosa série e lembraram de exibições do manto alvinegro em filmes. "O Corinthians está em todo lugar", comentou um torcedor.

A camisa do Corinthians apareceu no filme Alemão "Vorstadtkrokodile 3", que em sua tradução significa "Os crocodilos" e na produção de "Uma nova chance", estrelado por Jennifer Lopez em janeiro deste ano. Veja: