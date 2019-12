Torcedor do Cruzeiro detido com raposas diz que queria 'livrar o time da degola'

Com o risco de ser rebaixado, o Cruzeiro vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro. Pensando em ajudar a equipe, um torcedor de 30 anos estava criando três filhotes de raposa em casa, numa zona rural, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, que flagrou o homem nesta terça-feira, ele acreditava que iria livrar o time da degola com a ação.

"Ele disse que é cruzeirense fanático e que criava os filhotes por acreditar que dariam sorte para o time, livrando-o do rebaixamento", disse sargento Anselmo Farley Antunes Balieiro. Vale lembrar que a raposa é a mascote do Cruzeiro.

Em entrevista ao globoesporte.com, porém, o torcedor negou a versão da PM. Ele afirma que torce para o Cruzeiro e não quer ver o seu time sendo rebaixado, mas pegou as raposas apenas para cuidar.

Sem responder criminalmente por manter animal silvestre em cativeiro, o cruzeirense foi multado em R$ 4.800 por ter capturado as raposas. Já os filhotes, serão levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres em Montes Claros, Minas Gerais, para avaliação.

Em campo, a tentativa do Cruzeiro de escapar do rebaixamento se tornou mais complicada na última segunda segunda-feira. Em São Januário, na conclusão da 36ª rodada, o time perdeu por 1 a 0 para o Vasco, assim não depende mais das suas forças para evitar a queda.

A derrota manteve o Cruzeiro com 36 pontos, na 17ª colocação, a dois do Ceará, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Como Avaí e Chapecoense já caíram, as duas quedas restantes estão entre o clube mineiro, o cearense e o CSA, que está com 32 e chances remotas de escapar da degola. O próximo jogo da equipe é contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h15, fora de casa.