Torcedor do Real Madrid com camisa do Lewandowski chama atenção na web

Nas arquibancadas do estádio Santiago Bernabéu um torcedor do Real Madrid chamou a atenção durante o empate da equipe por 1 a 1 com o Valladolid neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O fã foi flagrado pelas câmeras de televisão exibindo a camisa número 9 do clube com o nome do polonês Robert Lewandowski ao invés do atacante francês Karim Benzema.

Logo na sequência da transmissão o torcedor virou assunto nas redes sociais. "Torcedor iludido vai com camisa do Lewandowski ao jogo do Real Madrid", "o torcedor do Real Madrid mandou um Lewandowski na camisa 9 do Benzema", "resenha no gol do Benzema foi a comemoração de um torcedor do Real Madrid com a camisa número 9 e o nome de Lewandowski", reagiaram alguns dos internautas no Twitter.

Torcedor iludido vai com camisa do Lewandowski ao jogo do Real Madrid. | pic.twitter.com/GmHOhy1bvg — charts real madrid (@chartsrmcf) August 25, 2019

Vale lembrar que o polonês Lewandowski nunca jogou no Real Madrid, mas segue sendo alvo de especulações como possível reforço da equipe madridista e sonho dos torcedores. Por esse motivo, a camisa exibida no Santiago Bernabéu virou piada nas redes sociais.

Em campo, enquanto o Real Madrid ficou apenas no empate, o cobiçado Lewandowski deu show com a camisa do Bayern de Munique e comandou a vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Schalke 04, pelo Campeonato Alemão.

O mais da hora foi gol do @Benzema e o torcedor do @realmadrid comemorando com uma camisa 9 com o nome do Lewandowski #LaLigaNaESPN — Daniel Pereira (@danipereira88) August 24, 2019

Madridistas, na hora do gol do Real Madrid, vocês viram um torcedor do Madrid mostrando a camisa blanca com o nome e o número de Lewandowski? — Giselle Sparrow (@gisellescfc_rmc) August 24, 2019

@everaldomarques , resenha no gol do Benzema foi a comemoração de um torcedor do Real Madrid com a camisa número 9 e o nome de Lewandowski. Será o polonês o futuro centroavante madridista? #LaLigaNaESPN — Saulo Renan (@sr_saulorenan) August 24, 2019