Torcedor do San Lorenzo, Papa Francisco vira sócio do Boca Juniors

Apesar de ser torcedor fanático do San Lorenzo, o Papa Francisco ganhou nesta segunda-feira uma carteirinha de sócio e uma camisa do Boca Juniors. Os presentes foram anunciados pelo presidente do time de La Bombonera, Jorge Amor Ameal, para marcar a parceria firmada com as Scholas Occurrentes, rede de colégios católicos que tem unidades na Argentina.

O Boca Juniors passou a ser nesta segunda-feira parceiro da rede de colégios em uma sociedade estratégica para fomentar os projetos da rede na Argentina. Por isso, o time comemorou o acordo celebrando a ligação indireta com o Papa, que ganhou presentes especiais enviados diretamente pelo clube mais popular da Argentina.

"É um orgulho saber que o Sumo Pontífice já tem sua carteirinha do Boca", escreveu o presidente do Boca no Twitter. "Com José Del Corral, presidente das Scholas Occurrentes, avançamos em um convênio em que o clube será sócio estratégico em todo o país para os projeto da rede de escolas", explicou o dirigente.