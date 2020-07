Torcedor do United aposta herança em título de rival e lucra 65%

O torcedor do Manchester United Tony Ward apostou toda sua herança em um rival nesta nesta temporada, o Liverpool. O inglês, de 55 anos, acreditou que a equipe de Jurgen Klopp poderia vencer a Premier League e decidiu arriscar 55 mil libras (R$ 371 mil). Pelo menos ele não se arrependeu. Agora, ele pega de volta uma quantia 65% maior do que havia sido aplicada.

"O Liverpool sempre parecia poder ganhar o título. Eu os escolhi depois de um longo, longo debate", disse Ward, ao jornal inglês The Sun. O dinheiro, recebido após a morte dua mãe, em 2017, ficou guardado por dois anos. Apenas em outubro de 2019, Ward decidiu colocar a quantia em uma casa de apostas. Nessa época, a paralisação do futebol inglês em decorrência da pandemia de um vírus desconhecido sequer passava pela cabeça do torcedor do United.

Após alguns meses a mais de espera, Ward, enfim, conseguiu desfrutar da aposta no time rival. Após 30 anos, o Liverpool voltou a vencer o Campeonato Inglês e o torcedor dos Red Devils recebeu de volta 91 mil libras (R$ 615 mil). Ele utilizará parte do dinheiro para viajar com os três filhos.