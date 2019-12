Torcedor do Vasco faz 'sondagem' a zagueiro do Peñarol através do Instagram

A torcida do Vasco já deu diversas provas de que está disposta a ajudar o time em quase tudo - e, no Twitter, um homem quis servir o clube até como diretor de futebol e "começou negociações" com o zagueiro Fabricio Formiliano, do Peñarol.

O torcedor Igor Monthay viu que Formiliano estava entre os candidatos ao prêmio de melhor zagueiro da América, junto com nomes como Rodrigo Caio, Pedro Geromel e Gustavo Gómez e resolveu tentar a sorte. Mandou mensagem para o uruguaio no instagram e, surpreendentemente, recebeu uma resposta.

Na mensagem, Monthay afirmou que o Vasco está em busca de bons jogadores e irá disputar a Sul-Americana, mas não pode gastar muito. Formiliano foi direto, dizendo que o clube deveria fazer uma proposta concreta e então avaliaria a situação.

Entrei em contato com o Zagueiro Fabrício Formiliano. Ele foi simples e seco - Mande um oferta concreta e evoluímos Vale lembrar que pagamos caro no Breno, Werley e Henriquez, 3 zagueiros mediano. pic.twitter.com/A2cxiPsUgZ — Monthay (@Igormonthay1) December 27, 2019

Aparentemente, as negociações pararam por aí, já que os dirigentes do Vasco ainda não demonstraram interesse em ir atrás do atleta. A torcida vascaína, no entanto, invadiu o Instagram de Formiliano pedindo que ele se tornasse jogador do time carioca.

Até o momento, o Vasco contratou o técnico Abel Braga, o lateral Rafael Galhardo e o atacante Germán Cano.