Torcedor fantasiado de juiz comemora fama: 'Todos pedem para tirar foto'

O flamenguista Robson Porto Joinha ganhou fama nas redes sociais após se caracterizar de juiz nas arquibancadas do Maracanã durante a partida entre Flamengo e Internacional, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores.

O torcedor rubro-negro ficou conhecido como o "VAR da galera" ao ser flagrado pelas transmissões de TV mostrando os cartões amarelo e vermelho. Após a brincadeira, ele comemorou a fama. "O público está agitado, porque eu saio aqui e pedem foto. No Maracanã, chegaram em mim e começou a congestionar. Quando eu cheguei no estacionamento, mulheres e filhos dos jogadores me reconheceram, porque me viram no celular", conta, em entrevista ao jornal Extra.

Segundo o torcedor, a sua fantasia ainda contava com sprays, mas foi barrado pela segurança do local. "A fantasia ainda tinha uns sprays (desodorante) que eu ia usar, mas o pessoal da segurança não me deixou entrar com eles. Ia fazer o maior sucesso. Acho que agora, eles não vão mais barrar", brinca.

Em seu perfil nas redes sociais, o torcedor ostenta fotos com praticamente todo o elenco do Flamengo. Ele também compartilha imagens dos seus trabalhos como figurante e youtuber.

A caracterização de Robson Porto divertiu até o narrador Galvão Bueno, que chamou o torcedor de "meme". Além disso, a imagem do rubro-negro foi compartilhada pelo perfil oficial da Libertadores no Twitter.