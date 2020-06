Torcedor paga e foto de Bin Laden aparece em torcida do Leeds United

Sem contar com a presença dos torcedores no seu estádio devido à pandemia do novo coronavírus, o Leeds United decidiu colocar imagens dos fãs nas arquibancadas do local cobrando cerca de R$ 150. Para a surpresa de muitos internautas, um torcedor pagou para exibir a imagem de Osama Bin Laden, líder da organização terrorista Al-Qaeda morto em 2011.

A foto de Bin Laden no estádio foi compartilhada nas redes sociais, mas o clube afirmou em entrevista à BBC que a imagem já foi retirada e "irá assegurar não ter mais imagens ofensivas".

"Estamos pedindo aos torcedores que coloquem as cores de seus clubes e apoiem o esquema de crowdies do Leeds United, que verá imagens em tamanho real instalados em Elland Road no nosso primeiro jogo em casa contra o Fulham, e permanecem no lugar enquanto as partidas continuam a portas fechadas", explicou Angus Kinnear, diretor-executivo do Leeds. "Queremos demonstrar que nosso apoio lendário estará em Elland Road para todas as partidas em espírito", complementou.

Atual vice-líder da segunda divisão do Campeonato Inglês, o time soma 71 pontos na tabela da competição. O próximo jogo da equipe será contra o Fulham, no sábado.