Torcedor que mora em casa para idosos realiza sonho de ver jogo do Palmeiras

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, disputado nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, foi ainda mais especial para o torcedor alviverde Otávio, que realizou o sonho de ver um jogo do seu time de coração no estádio.

Segurando uma placa com os dizeres "eu ainda quero assistir um jogo do Palmeiras no Palestra Itália (antigo nome do Allianz Parque)", Otávio tirou uma foto que foi publicada no próprio perfil do clube antes do jogo.

"Esse é o Sr. Otávio, que mora em uma casa para idosos, e tinha o sonho de vir a um jogo no Allianz Parque", disse o Palmeiras. Veja o post:

Na sequência, o clube exibiu Otávio já no Allianz Parque no clima da partida contra o rival São Paulo. "Bem... tinha. Porque hoje o sonho se tornou realidade. Nós trouxemos ele ao jogo e tá conhecendo todos os bastidores antes da bola rolar", escreveu o Palmeiras.

Durante o jogo, o Palmeiras ainda divulgou imagens do torcedor exibindo toda a sua felicidade em ver um jogo do Palmeiras. "Pega esse sorriso e felicidade quando viu o Allianz Parque pela primeira vez".

Em campo, o Palmeiras busca se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e a força dentro de casa é um dos trunfos do na temporada. Em 28 jogos como mandante, o time palestrino acumula 21 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas.